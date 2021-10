Ouistreham. Fermeture des frontières : quel impact pour les commerces ?

Pour tenter d'éviter un troisième confinement, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi 29 janvier, la fermeture des frontières françaises. Une décision qui survient peu de temps après le début du Brexit et qui impacte les commerces, notamment dans la commune de Ouistreham. Dans la boutique de Normandie Wine, située sur le quai Charcot, Bruno Thouin, l'un des salariés, déplore le manque de clients anglais. "On a déjà senti l'impact avec le Brexit il y a quelques mois de cela, on ne voit plus d'Anglais", confie-t-il.

Un manque qui se fait ressentir, puisque la clientèle outre-Manche représentait 20 à 25 % du chiffre d'affaires de l'établissement. Dans l'avenue de la Mer de Ouistreham, les commerçants ne ressentent pas encore l'impact de la fermeture des frontières. "Les Anglais font surtout leurs achats à Caen. La Covid nous provoque davantage de perte de chiffre d'affaires que le Brexit ou la fermeture des frontières pour le moment", explique Annick Carlier, gérante du magasin de prêt-à-porter Aigue Marine.