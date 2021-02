Normandie. Conseiller régional, Ludovic Assier publie son second roman

Jean Lameur vit seul avec sa mère, l'adolescent ne supporte plus de ne pas connaître son père et décide de mener une enquête sur ses origines. C'est Une famille en secret, second roman écrit par Ludovic Assier, publié début février aux éditions Le Lys Bleu, après Epistologia en 2007, aux éditions Paulo Ramand.

Mon second roman vient de paraître « Une famille en secret », Le lys bleu éditions. Pour le commander en avant première :https://t.co/DCkVzYFeDq pic.twitter.com/VYqiFQOB7B — Ludovic Assier (@LudovicAssier) February 1, 2021

Ludovic Assier est connu pour ses engagements politiques : ancien président de l'UDI de l'Orne, conseiller municipal d'Alençon, conseiller régional de Normandie. Dans son nouveau roman, le héros découvre que sa famille était liée au grand banditisme, que ses recherches menacent l'organisation mafieuse qui existe toujours. Celle-ci en veut désormais à sa vie. "Cette quête s'étend sur plusieurs années et est lourde de conséquences sur l'existence même des personnages qui traversent les périodes concernées", explique l'auteur. Mais, retour à la réalité, la situation sanitaire complique la livraison de l'ouvrage auprès des libraires. Pour les lecteurs les plus impatients, l'ouvrage est disponible à la vente sur le site de l'éditeur.