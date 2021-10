Seine-Maritime. Trois éboulements de falaise en quatre jours à Criel-sur-Mer

Trois éboulements en quatre jours et d'autres sont à craindre. La falaise de Criel-sur-Mer est fortement touchée par l'érosion depuis le vendredi 29 janvier, au niveau de la rue de Chevington. Un pan de falaise de 25 m de longueur sur 5 m de large est alors tombé.

Une résidence secondaire menacée

"Ce recul inéluctable est en moyenne de 20 à 30 cm par an, mais parfois, c'est un gros morceau qui tombe", indique la municipalité. La route qui longe la côte est interdite d'accès depuis plusieurs années, que ce soit en voiture ou à pied.

Le dernier éboulement en date, survenu dimanche 31 janvier vers 19 heures, a fait chuter un pan de 60 m de longueur sur 10 m de hauteur. "Une résidence secondaire est située dans le périmètre de péril imminent", indique une source judiciaire.

Les services de l'État, avec le sous-préfet de Dieppe, la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) et le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), se sont rendus sur place le lundi 1er février à 14 heures.