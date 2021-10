France-Monde. La droite craint un retour du duel Macron - Le Pen

Les sondages le montrent : les Français ne souhaitent pas voir revenir le duel Macron - Le Pen en 2022. D'autres sondages montrent que les gauches, dans leur état actuel, ne sont pas en mesure de créer la surprise… Reste la droite, malgré le rétrécissement de LR. Mais quel candidat désigner, et comment le choisir ? Rares sont les dirigeants LR qui prônent – comme Bruno Retailleau – une nouvelle primaire : le parti s'est trop réduit pour une primaire d'adhérents ; et une primaire ouverte à tous les électeurs, comme en 2016, n'est pas non plus la panacée. Alors : investir celui ou celle qui sera placé premier (ou première) dans les sondages au lendemain des régionales ? Mais en janvier Xavier Bertrand était à 16 % et Valérie Pécresse à 14 % : trop peu d'écart pour le moment. Leur principale différence tient à ce que Bertrand laboure le terrain national discrètement mais efficacement depuis plus d'un an, tandis que l'effet Pécresse se limite à sa région. Différence secondaire : Bertrand mise sur le social et la sécurité ; Pécresse, sur une image de gestionnaire efficace.