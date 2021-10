Covid-19. Des milliers de personnes contaminées à Guernesey ?

Les autorités de l'île de Guernesey s'inquiètent après un festival de danse ayant rassemblé plusieurs centaines de danseurs à la mi-janvier (19-22 janvier) dans la capitale Saint-Pierre-Port. Selon nos confrères de Guernsey press, 277 personnes en lien avec ce festival ont d'ores et déjà été testées positives à la Covid-19. Les autorités de l'île ont demandé à tous ceux qui ont participé à l'événement, danseurs, encadrement et spectateurs, de se placer à l'isolement par précaution. Plusieurs milliers de personnes pourraient potentiellement être contaminées. Jusqu'ici, Guernesey, 65 000 habitants, n'avait été que très peu touchée par le virus, avec moins de 400 cas et seulement une dizaine de décès depuis le début de la pandémie mondiale.