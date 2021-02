Caen. Deux expositions s'invitent à l'hôtel de ville en 2021

L'art s'invite à l'hôtel de ville de Caen en 2021, "sous réserve des conditions sanitaires ", précise la municipalité. Une première exposition, organisée au printemps par le Service historique de la Défense de Caen et Vincennes présente le Rapatriement, à travers des documents d'archives, photos et objets. Les visiteurs pourront comprendre comment les prisonniers de guerre, déportés et travailleurs, ont pu regagner la France après-guerre. Une seconde aura lieu du 20 mai au 15 septembre, en hommage aux attentats du 11 septembre 2001, sous la baguette de Patrick Chauvel, reporter-photographe de guerre de renom. Les amateurs d'art pourront se remémorer l'événement tragique à travers des photos et témoignages sonores.