Agglo de Rouen. Donnez une seconde vie à vos chaussettes inutiles ou orphelines

Une nouvelle initiative vient d'être créée dans l'agglomération rouennaise : les Chaussettes solidaires est portée par Hanane Labardacq et Céline Caron qui avaient lancé les Cadeaux du cœur en décembre dernier.

Redistribution à des associations

Là, il s'agit de déposer des chaussettes en paires que vous ne portez plus car elles sont trop petites ou ne sont plus à votre goût, par exemple. "Elles seront redistribuées à trois associations que nous avons sélectionnées : l'Autobus Samu social, l'Asar et Solidarouen", indique Céline Caron, en insistant sur le fait qu'il faut des chaussettes "en bon état".

Autre possibilité : donner ses chaussettes orphelines, qui seront ensuite confiées à l'association Citémômes : "Elle va transformer ces chaussettes en fils et après fabriquer d'autres chaussettes, des bonnets, des écharpes et d'autres articles", explique Hanane Labardacq. Vous avez jusqu'au samedi 27 février.

Cette nouvelle initiative a différents objectifs pour Hanane Labardacq : "C'est, non seulement bien entendu, avoir des chaussettes pour les sans-abri, donc répondre à un besoin, mais aussi recycler et diminuer les déchets. Et aussi mettre en avant des associations de notre région."

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :