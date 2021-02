Caen. Avec Musique en Plaine, vivez des concerts 2.0 !

Depuis décembre et jusqu'au mois d'avril, l'école Musique en Plaine (MEP) propose des concerts diffusés en direct sur le compte YouTube de Caen la Mer. Ils peuvent aussi être appréciés en rediffusion. Guillaume Hubert, directeur de l'école, répond à quelques questions à propos du projet "MEP part en Stream".

En quoi consiste "MEP part en Stream" ?

"L'idée est de proposer des concerts en live et streaming d'artistes qui ont été ou devaient être en résidence à l'école de musique. Chaque concert dure une quarantaine de minutes. Ce dispositif permet aussi bien aux élèves de l'école qu'aux personnes extérieures d'apprécier les concerts. Au total, le projet représente 39 artistes, quasi tous normands. Pour le moment, plusieurs prestations sont disponibles sur YouTube : le quintet Alexandre Madeline, le groupe Classico Ma non troppo et Badass Bluegrass.

Comment avez-vous eu cette idée ?

Avec la crise, il a fallu réfléchir à un moyen de maintenir le lien entre artistes et élèves habituellement noué, tout en soutenant le spectacle vivant. J'ai songé à ce format qui a emballé la collectivité. Musique en Plaine est un lieu d'apprentissage, avec la présence tout au long de l'année d'artistes extérieurs. En temps normal, ils travaillent et échangent avec les élèves inscrits au sein de l'école.

À quand le prochain rendez-vous ?

Mardi 16 février, les artistes du projet "Mille ans de musique au féminin" montent sur scène. On y retrouvera un quintet jazz avec François Chesnel au piano, Yann Letort au saxophone, Régis Huby au violon, Antoine Paganotti à la batterie et Annette Banneville au chant. Pour chaque concert, on laisse une grande liberté artistique. Pour le moment, MEP en Stream a été très bien reçu par les artistes, c'est salvateur. Leur laisser la possibilité de créer, d'accéder à une salle pour travailler, c'est une vraie bouffée d'air frais. Du côté des spectateurs, cela prend petit à petit, les retours sont aussi très bons.

Pourquoi avoir choisi ces artistes ?

Ce sont des artistes prévus initialement pour une résidence. Ils sont choisis par rapport au projet de l'année. Ils se sont investis dans un échange pédagogique. L'école est un lieu de partage et d'apprentissage. Les artistes doivent transmettre ce qui leur tient à cœur. L'idée est de montrer aux jeunes ce qu'est la réalité du terrain.

Que propose MEP à l'année ?

On propose de tout : piano, guitare, batterie, percussion, flûte… Tout ça dans l'objectif de faire du collectif. Notre devoir de service public est de rassembler les gens autour de quelque chose qui les anime. Si les conditions sanitaires le permettent, l'école fera ses portes ouvertes fin juin. Les inscriptions, elles, se tiendront début septembre."

Pratique. 4 bd des Nations à Bourguébus. musiqueenplaine@caenlamer.fr, musique-en-plaine.jimdo.com ou 02 14 37 28 90.