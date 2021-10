Seine-Maritime. La police met fin à une fête clandestine

La police de Seine-Maritime mène régulièrement des contrôles dans le cadre du couvre-feu en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin. C'était notamment le cas dans la nuit de vendredi 29 à samedi 30 janvier sur les secteurs de Fécamp et Port-Jérôme-sur-Seine. Au cours de la nuit, les policiers ont d'ailleurs découvert une fête clandestine à Notre-Dame-de-Gravenchon. Elle rassemblait plus de six convives. "Plusieurs contrôles ont été menés sur la voie publique", indique la police sur Facebook.

"Une consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur", avait annoncé Jean Castex quelques heures plus tôt, évoquant notamment l'organisation de fêtes clandestines.