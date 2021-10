Pont de Colombelles. Les usagers invités à donner leur avis avant les travaux

Chaque jour, environ 18 000 véhicules transitent sur le pont de Colombelles. Cet équipement vétuste va faire l'objet de travaux à compter du printemps 2022. D'ici là, les usagers, riverains et habitants sont invités à donner leur avis. Une concertation publique s'ouvre dès lundi 1er février. Elle doit permettre de débattre de "l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet, des enjeux socio-économiques et leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ainsi que de solutions alternatives" indique Ports de Normandie, gestionnaire de l'équipement. Le dossier est à consulter dans les mairies d'Hérouville, Colombelles et au siège de Caen la Mer ou sur le site internet portsdenormandie.fr.