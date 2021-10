Manche. Nav' Solidaire, voile et solidarité avec l'Afrique à Hauteville-sur-Mer

À Hauteville-sur-Mer (Manche), l'association Nav' Solidaire collecte, remet en état et expédie des prothèses orthopédiques vers l'Afrique. Antoine Michel, président de l'association et lui-même porteur d'une prothèse, a créé un partenariat avec l'ONG Leg4Africa, qui agit au Sénégal et en Gambie.

Antoine Michel présente Nav' Solidaire

Soucieux de respecter l'environnement, les navigateurs au grand cœur achemineront les prothèses par bateau. Le départ est espéré à l'automne : l'association est toujours à la recherche d'un voilier suffisamment grand pour réaliser cette mission. Il est également possible de soutenir l'association en faisant des dons ou en déposant des prothèses orthopédiques usagées dans différents points de collecte.

Il existe plusieurs façon de soutenir Nav' Solidaire

Avant de prendre le large, l'association doit encore nettoyer, réparer et réassembler les prothèses. À l'heure actuelle, l'association espère pouvoir venir en aide à une centaine de personnes en situation de handicap sur le Sénégal et la Gambie.

Antoine Michel espère récolter plus d'une centaine de prothèses

Une fois sur place, la mission d'Antoine et ses matelots ne fera que commencer. Il faudra alors consolider les liens avec les structures sur place et surtout partager la nouvelle vie sociale et professionnelle des bénéficiaires.