Calvados. Bientôt une nouvelle destination au départ de l'aéroport de Carpiquet

La compagnie aérienne Volotea a annoncé ce jeudi 28 janvier l'ouverture, dès le 2 avril, d'une nouvelle ligne entre l'aéroport de Caen-Carpiquet et Montpellier. Les trajets seront proposés deux fois par semaine, les lundis et vendredis. Les voyageurs peuvent d'ores et déjà acheter leur billet en ligne sur le site internet de la compagnie.

Cette nouvelle ligne est la 7e opérée par la société Volotea au départ de l'aéroport Caen-Carpiquet.