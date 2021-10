Vire Normandie. Plus de 40 abonnés concernés par des coupures de courant

La municipalité de Vire Normandie a informé lundi 25 janvier que des travaux sur les réseaux télécoms de la ville impacterait certains particuliers dès ce jeudi 28 janvier. Les premiers riverains touchés par la coupure sont ceux résidant près des rues du Viverot, des Mancellières et de Suège-de-Vire. Sept abonnés ont été identifiés sur cette zone. Les travaux se poursuivront et dès le mardi 2 février, de 8 heures à 18 heures, dix abonnés vivant à proximité de la place Sainte-Anne et dans la ruelle des Degrés se verront privés de courant. Le mardi 9 février, de 8 heures à 18 heures, six abonnés habitant dans les rues Emile-Desvaux, de Blon et route de Tinchebray seront impactés par la coupure. Ensuite, le jeudi 11 février prochain, de 8 heures à 18 heures également, trois abonnés résidant en face du champ de foire et près des rues André-Halbout et du Cotin seront sans courant. Enfin, le 4 mars, la dernière coupure de courant est prévue route des Cascades, chemins des Carreaux et du Manoir et rue Beauséjour, à Vaudry. Quinze abonnés ont été identifiés sur cette zone.

Pour information, voici une liste des prochaines coupures du réseau THD sur les communes déléguées de Vire Normandie. ... Publiée par Commune de Vire Normandie sur Lundi 25 janvier 2021