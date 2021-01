Caen. Le musée des Beaux-Arts ouvre ses portes… en virtuel

Le musée des Beaux-Arts de Caen a annoncé mercredi 27 janvier la réouverture de l'établissement en ligne. Toutes les collections sont désormais visibles sur le site internet du musée. "Cette découverte virtuelle est un outil de partage intéressant entre le musée et le public, les artistes et les partenaires", explique Anne Bernardo, responsable de la programmation culturelle et de la communication des musées des Beaux-Arts. Visite en ligne sur my.matterport.com/show/?m=uKgQJQh4J61