Rouen. Effondrement d'un mur de soutènement : gros bouchons dans le centre

Il va sûrement falloir prendre son mal en patience. Depuis le début de matinée, le jeudi 28 janvier, des gros ralentissements paralysent une grosse partie du cœur de l'agglomération rouennaise. En cause ? L'effondrement d'une partie d'un mur de soutènement sur les quais bas rive droite, au niveau du pont Corneille.

Une voie principale fermée

À cause de cette chute de pierres sur la chaussée, la voie empruntée habituellement par de nombreux automobilistes et poids lourds aux heures de pointe est inutilisable, du pont Boieldieu jusqu'à la remontée vers la place Saint-Paul. Pour le moment, les causes de cet incident ne sont pas encore connues, tout comme la durée d'éventuels travaux de sécurisation de l'installation.