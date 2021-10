Seine-Maritime. 30 ans d'Armada à Rouen : la fête et son éclat !

Ce livre, richement illustré par une belle sélection de photographies de Stéphane L'Hôte et de Laurent Lagneau, revient sur les évènements les plus emblématiques de cette manifestation et résume 30 ans de fête. L'auteur, Franck Boitelle, lève le voile sur cet ouvrage.

"Une atmosphère festive

et un enthousiasme contagieux"

Aujourd'hui attaché parlementaire, l'auteur a été journaliste pendant trente-huit ans pour Paris-Normandie avant de lever l'ancre. En tant que reporter puis grand reporter, il couvre plusieurs éditions de l'Armada et devient dès 2013 le Monsieur Armada : "Nous étions plongés au cœur de la fête pendant 10 jours", raconte-t-il avec nostalgie.

Cette année-là, il est mandaté pour rédiger le Livre officiel de l'Armada. Il réitère l'opération en 2019 et publie également, aux Éditions des Falaises, 30 ans d'Armada.

"J'ai beaucoup écrit sur la mer qui exerce sur moi un attrait particulier", confie l'auteur. On lui doit aussi bien des livres documentaires ayant pour thème les Dieppois et la mer ou la pêche chalutière mais aussi deux romans policiers inspirés par l'univers maritime. "L'Armada est une manifestation qui m'a toujours fasciné. Dans ce livre, j'ai souhaité extraire l'essence de cet évènement."

L'auteur place la barre haut en relevant le périlleux défi de résumer 30 ans d'Armada dans ce livre. "L'Armada, c'était pour moi 10 jours intenses, d'effervescence et d'animations ! J'en garde le souvenir d'une atmosphère festive, d'un enthousiasme contagieux et d'un tableau géant qui emmenait les visiteurs au bout du monde en une seule journée. C'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce livre."

Franck Boitelle définit dans les grands angles chacune de ces éditions : "Les voiles de la liberté resteront gravées dans les mémoires car ce fut un évènement sans précédent, d'une ampleur inédite. Dès cette première édition, la manifestation a connu un engouement extraordinaire", se souvient Franck Boitelle.

C'est lors de la deuxième édition que la manifestation prend son nom officiel d'Armada avec l'apparition des bateaux militaires. "Chaque édition a eu son lot de surprises, ses moments de liesse et de grâce comme en témoignent les photos de Stéphane L'Hôte et de Laurent Lagneau."

Pratique. Franck Boitelle, photographies de Stéphane L'Hôte et Laurent Lagneau, 30 ans d'Armada, Éditions des Falaises, 21 €