Calvados. Covid-19 : trois jours de dépistage massif organisés à Falaise

Le taux d'incidence dans la région approche les 190 cas positifs pour 100 000 habitants selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, datant du mardi 26 janvier. Le département du Calvados est le moins touché, mais plusieurs bassins de vie sont tout de même marqués par une recrudescence de Covid-19, comme Vire ou Falaise. L'ARS a prévu d'organiser un dépistage massif dès jeudi 28 janvier, à la salle de spectacle du Forum de Falaise, situé Boulevard de la Libération. Trois box seront installés. Ce dépistage va durer trois jours. Il sera possible de faire un test PCR, sans rendez-vous, jeudi 28 et vendredi 29 janvier, de 14 heures à 18 heures, et samedi 30 janvier, de 10 heures à 13 heures. Pensez, en revanche, à votre carte d'identité.