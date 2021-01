Normandie. Arts de la rue : la Région apporte 200 000 euros de soutien

Le monde du spectacle est à l'arrêt face à la crise sanitaire. Le secteur des arts de la rue est lui aussi fortement impacté. La Région Normandie a décidé d'accompagner, via un fonds d'urgence de 200 000 euros, 22 compagnies régionales pour 30 créations. Une aide coordonnée par le Réseau normand des arts de la rue, dont la présidente Amélie Clément s'interroge pour l'avenir et notamment pour les festivals du printemps et de l'été prochain.

Quelques compagnies poursuivent, malgré un manque de perspective de reprise, leurs travaux de création.

Marc Gourreau, directeur du théâtre de l'Archipel à Granville (Manche) et membre du Réseau normand des arts de la rue :

Ce plan d'aide doit également permettre la diffusion des créations des artistes. 62 représentations seront ainsi soutenues dans le cadre de rendez-vous, existants ou nouveaux, dans 17 communes normandes.