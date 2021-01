Centre-Manche. Affaire Gaïa : le délibéré sera rendu début février

À l'audience du mardi 26 janvier, le parquet de Coutances a requis six mois de prison avec sursis et l'interdiction de détenir un chien pendant cinq ans à l'encontre du prévenu, un homme de 35 ans. Fin 2019, à Quettreville-sur-Sienne, ses trois chiens s'étaient échappés de leur enclos avant d'aller dépecer la chienne de la voisine et même de s'attaquer à cette dernière qui tentait de défendre son animal.

C'est pour les blessures infligées à la propriétaire de Gaïa que le prévenu comparaissait.

Les juges rendront leur décision le vendredi 5 février.

