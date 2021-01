Calvados. Julien Decré, 27 ans, est le nouveau sous-préfet

Il a été mis immédiatement dans le grand bain. Arrivé dimanche 24 janvier dans le département, Julien Decré a pris ses fonctions de sous-préfet du Calvados lundi 25 janvier. "Une grande première" pour ce récent diplômé de l'École nationale d'administration (ENA) en octobre dernier. Comme son prédécesseur Bruno Berthet, Julien Decré va découvrir le département. Ce passionné de cyclisme et de randonnée a en revanche des attaches familiales du côté de L'Aigle, dans l'Orne. "La Normandie m'attirait, dit-il, enthousiaste. C'est un territoire riche avec une diversité de thématiques : maritime, agricole, civile..."

Après des études en sciences politiques à Lille et dans le Kent en Angleterre, il a passé ces dernières semaines au centre interministériel de crise pour gérer "les effets non sanitaires liés à la Covid-19 comme les règles du confinement". À 27 ans, Julien Decré, originaire de région parisienne à "hâte de pouvoir découvrir le département" et prendre connaissance des différents dossiers qui l'attendent : sécurité, ordre public, Covid-19...