Rouen. Proposition de loi sur la maltraitance animale : "On va dans le bon sens"

Le texte était très attendu à l'Assemblée nationale. Depuis mardi 26 janvier, les députés planchent sur une proposition de loi de la majorité contre la maltraitance animale. Elle prévoit notamment l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, mais aussi des dispositions pour les particuliers. Parmi elles, la création d'un certificat de connaissances des besoins spécifiques de l'espèce pour la première acquisition d'un animal de compagnie. "Ça peut être un cadre, mais est-ce qu'il va empêcher la maltraitance ? Je ne le pense pas", réagit Cécile Royer-Martin, présidente de la SNPA de Rouen. Elle estime malgré tout que l'on "va dans le bon sens" avec cette proposition, notamment en ce qui concerne le durcissement des peines portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de mort de l'animal. Elle regrette en revanche qu'il ne soit pas prévu d'interdire la vente en ligne. "Sur Internet, on retrouve des animaux parfois pas pucés, pas stérilisés, ou en détresse psychologique. Avec de vrais éleveurs, on évite les catastrophes."

Le texte doit être débattu dans l'hémicycle jusqu'à vendredi 29 janvier. Plus de 500 amendements ont été déposés par les députés.