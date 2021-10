Argentan. En 2021, le développement durable va s'ancrer concrètement dans le quotidien

Covid-19 oblige, en ce début 2021, les vœux du maire d'Argentan (14 098 habitants) et président d'Argentan Intercom, Frédéric Léveillé, s'étaient limités à une confidentielle diffusion sur Internet. Lundi 25 janvier, six mois après sa prise de fonction, il avait donc convié la presse pour détailler son action. "Six mois dans la continuité, mais avec le lancement de nouveaux projets", a-t-il précisé.

"On veut changer de dimension"

À venir notamment, pour la Ville, des travaux boulevard Carnot, place Leclerc, rue Charlotte-Corday, aux tribunes du stade, ainsi que la réfection de l'hôtel de ville subventionnée par la Région. Mais aussi la volonté de renforcer les liens avec les citoyens, "même si en période de Covid, cela est assez compliqué". Concernant l'intercommunalité, son président insiste sur "un projet territorial partagé" avec des investissements "volontaristes", quitte à emprunter, "en ce moment les taux sont très bas". "On veut changer de dimension", insiste Frédéric Léveillé, précisant que "la bataille entre territoires va être rude". Un point discuté lors de la conférence des maires qui devra être finalisé cette année.

Frédéric Léveillé, maire et président d'Argentan Intercom, avec à sa droite Bertrand Legoff, directeur des services de la mairie et nouveau directeur de l'intercommunalité.

"Urgence climatique et développement durable"

À l'heure où des dirigeants du monde entier se sont rencontrés en ligne lundi 25 janvier, à l'occasion du premier sommet consacré à "mieux adapter la planète face au changement climatique", cette problématique est présente dans les politiques tant municipales qu'intercommunales d'Argentan, premier territoire rural normand en transition énergétique, qui vient de créer son service "Urgence climatique et développement durable". Parmi ses principaux projets : la chaleur générée par des industriels, actuellement perdue, va chauffer une serre d'1 hectare, dont les légumes seront destinés à la restauration collective, par exemple dans les cantines des écoles argentannaises, en circuit court. À Fel, sur le territoire intercommunal, l'implantation d'une ferme éolienne de 10 hectares est en projet, sur le terrain inutilisable d'un ancien centre d'enfouissement de déchets.

Parmi les autres projets, c'est une Opah (Opération programmée d'amélioration de l'habitat) à l'échelle du territoire intercommunal, notamment pour aider les travaux d'isolation des logements. Les bus urbains d'Argentan devraient se compléter de transport à la demande pour irriguer le territoire de l'intercommunalité. Grâce aux biogaz produits par des méthaniseurs présents sur Argentan, ces bus pourraient prochainement rouler au GNV, le gaz naturel pour véhicules…