Le Havre. De la prison pour les arnaqueurs de prêtres

Le principal accusé dans une affaire d'escroquerie, impliquant huit personnes, auprès d'une trentaine de prêtres a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel du Havre, lundi 25 janvier.

"Le scénario utilisé était de contacter la future victime en expliquant qu'ils se connaissaient parce que le prêtre l'avait marié", expliquait Bruno Dieudonné, procureur du Havre, lors des interpellations en décembre 2020. Les escrocs expliquaient à l'homme d'Église que leur situation était financièrement délicate et lui demandaient une aide. Ensuite, des complices appelaient "à leur tour pour accréditer la version de l'escroc en se faisant passer pour un gendarme ou un propriétaire de logement", avait précisé le procureur. Au total, vingt-neuf prêtres victimes ont été recensés dans l'Ouest, mais aussi en Auvergne, Loire, Centre ou les Vosges, pour un préjudice global avoisinant les 150 000 euros.

Comparaissant libre, le frère jumeau du principal accusé a été condamné à deux ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience et un troisième prévenu, déjà en détention, a été condamné à trois ans. Un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt a aussi été requis à l'encontre d'un prévenu absent de l'audience. Quatre femmes ont été condamnées à six mois avec aménagement de peine. Les huit prévenus étaient poursuivis pour escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée.

