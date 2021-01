Fécamp. Fuite de canalisation : travaux et fermeture de route

À Fécamp, des travaux sont prévus dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 janvier, route de Valmont. Il s'agit de réparer une fuite sur la canalisation d'assainissement du carrefour de la rue Queue-de-Renard et de la route de Valmont. Les travaux seront effectués entre 19 h 30 et 6 heures. Durant le chantier, la route de Valmont sera fermée entre la rue Queue-de-Renard et le boulevard Suzanne-Clément. Les travaux pourront générer des nuisances sonores et lumineuses pour les riverains.

Une déviation sera mise en place.