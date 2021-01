Cherbourg-en-Cotentin. Après le couvre-feu, le restaurant Le Plouc 2 propose la livraison à domicile

Le couvre-feu à 18 heures contraint les restaurateurs, qui pratiquaient la vente à emporter, à changer leur fusil d'épaule. C'est le cas du restaurant Le Plouc 2, à Cherbourg, qui continue de proposer des plats à emporter le midi et le soir jusqu'à 17 h 45, puis la livraison à domicile (en voiture), à partir de 19 heures. Jennifer Enot, la patronne, n'a pas voulu faire appel à des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats. "Le faire nous-même permet de maintenir le contact avec les clients et de gérer le service du début à la fin", explique-t-elle. Désormais, la cuisine ouvre non-stop de 9 heures à 17 h 45. Le menu a aussi été adapté à la vente à emporter, mise en place dès le premier confinement. "On propose par exemple le burger et d'autres plats faciles à réchauffer pour les gens, sans trop de manipulations à faire chez soi." Pour l'heure, quatre hôtels de Cherbourg font aussi partie des clients de l'établissement. "En général, mon mari commence par livrer les hôtels en premier, pour que les repas soient chaud, puis chez les particuliers." Le menu de la semaine est publié chaque lundi sur Facebook.

[ VENTE À EMPORTER DE 9h00 à 17h45] Pour LA LIVRAISON nous prenons les commandes jusque 19h00 📞 Pour vos commandes... Publiée par Le plouc 2 restaurant sur Lundi 25 janvier 2021