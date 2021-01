Caen. Réouverture réussie pour le bassin extérieur du Stade nautique

Depuis le mercredi 20 janvier, les sportifs et amateurs de natation peuvent à nouveau s'entraîner dans le bassin extérieur du Stade nautique Eugène-Maës à Caen, et ça en dépit des températures hivernales. "Le froid, on ne le sent que le temps d'entrer dans l'eau. C'est un plaisir de nager", se réjouit Nicolas, âgé d'une quarantaine d'années. Et il n'est pas le seul à profiter : deux jeunes âgés de 26 ans, Erwin et Julian, sont venus nager entre amis. "Ça fait beaucoup de bien de nager à nouveau", se confie Julian. "J'avais l'habitude d'aller une fois par semaine à la piscine avant la pandémie. J'étais heureux que le bassin extérieur ouvre", poursuit Erwin. Une réouverture qui a été possible à la suite de la mise en place d'un protocole strict. "Nous avons instauré une jauge de 72 personnes en semaine et 96 le dimanche. On doit avoir une traçabilité. On a besoin du nom, numéro de téléphone et l'heure à laquelle la personne est arrivée", explique Christine Grieu, directrice du complexe sportif Stade nautique. Près de 700 personnes ont profité du bassin le week-end des 23 et 24 janvier.