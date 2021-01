Seine-Maritime. La gérante d'un bar-tabac agressée, plusieurs milliers d'euros volés

C'est une agression très violente qui s'est déroulée dimanche 24 janvier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Aux alentours de 7 h 30, une personne pénètre au sein du bar-tabac Le Narval, puis "passe derrière le comptoir et se dirige vers la gérante, seule, lui tire les cheveux jusqu'à pratiquement les lui arracher", indique une source policière.

Ils prennent la fuite

Menaçant la femme, âgée de 58 ans, avec une matraque, l'agresseur se dirige vers le coffre situé dans une autre pièce avec la clé. Il dérobe alors son contenu, estimé à "plusieurs milliers d'euros". Une autre personne faisait le guet devant l'établissement pendant les faits.

Les malfaiteurs avaient "tous les deux le visage masqué et une capuche", ajoute notre source. Ils ont pris la fuite et les recherches n'ont actuellement pas permis de les retrouver. L'identité judiciaire s'est rendue sur les lieux des faits et une enquête est confiée à la sûreté départementale.