Orne. Vieux manuscrits et tableaux, le Haras du Pin restaure son patrimoine

Au Haras du Pin, près d'Argentan, Il n'y a pas que les toitures ou les gouttières à réparer ! Des ouvrages d'arts sont également sauvés de la destruction.

Fin 2019, le Haras du Pin avait rédigé son premier programme de restauration de tableaux et de manuscrits. Deux chantiers ont été menés à bien en 2020. Celui de la restauration du tableau Carnaval, attribué à Marc Nattier et qui date de la fin du 17e siècle. Mais aussi la restauration de deux ouvrages : Cours d'hippiatrique de Philippe-Etienne Lafosse et Atlas statistique de la production des chevaux en France en 1850, d'Eugène Gayot.

L'Hippiatrique, c'est la médecine des chevaux. Ou plutôt, c'était. Car cet ouvrage date de 1772. Il vient d'être désinfecté à l'oxyde d'éthylène par fumigation, en autoclave. Restauré, tout comme l'Atlas statistique de la production de chevaux en France en 1850, dans l'atelier Théus, à Mahéru, près de Sainte-Gauburge.

Les deux ouvrages viennent de retrouver les archives du Haras du Pin. Deux autres ouvrages seront restaurés en 2021.