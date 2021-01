Caen. Télétravail : usé ou satisfait ?

Comme vous sans doute, leur vie n'a rien à voir avec celle qu'ils avaient pu mener en 2019. Depuis mars l'année dernière et l'arrivée de la Covid-19, le télétravail n'a jamais été autant d'actualité dans leur quotidien. Camilla Fourreau, assistante de formation au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à Hérouville-Saint-Clair et adepte du télétravail, est passée d'une journée à la maison à trois ou quatre. Elle a alors décidé de prendre les choses en main pour être à l'aise. "J'ai surélevé mon ordinateur portable avec des livres pour qu'il soit à hauteur des yeux, j'ai de la place", souligne-t-elle. Avec le temps passé sur l'écran, pas question de faire les choses à moitié. Son salon s'est véritablement transformé en bureau. "Cela fait dix ans que je milite pour ce mode de travail pour limiter les gaz à effet de serre, témoigne-t-elle. À chaque fois que je ne sors pas ma voiture, c'est une victoire", dit celle qui évite les 30 km aller-retour par jour pour se rendre au bureau.

"Je regarde beaucoup moins ma montre"

Ce temps passé en moins sur la route a aussi d'autres avantages pour Laure Lechartier, responsable informatique chez Frial à Bayeux. "Je gagne environ 20 minutes de sommeil", se réjouit l'intéressée qui a installé son double écran d'ordinateur dans sa chambre. Elle partage sa journée avec son mari, qui lui aussi télétravaille, mais dans une autre pièce, une fois les trois enfants à l'école. Selon eux, ce mode de travail permet plus de souplesse dans l'organisation familiale. "Je peux voir mes enfants le matin et les accompagner à l'école à vélo. Je regarde beaucoup moins ma montre."

Moins pressé par les horaires mais plus concentré, tels sont les effets bénéfiques du télétravail décrits par son mari Julien Lechartier, salarié du groupe Hamelin. "On est beaucoup plus efficaces, mais on se déconnecte rapidement de la dynamique de l'entreprise. Rien ne remplace le présentiel." Ce manque de relations sociales pèse justement sur le moral d'Eric Prudhomme, directeur régionale de l'ADEME, agence de la transition écologique. "On perd la convivialité et le collectif qui sont très importants dans notre métier, explique celui qui vit seul dans une maison au bord de mer. Nos journées sont rythmées par un enchaînement de réunions. Il y a une fatigue mentale qui s'installe." Pour combler ce vide, Eric prend du temps sur sa pause déjeuner pour aller se balader. Le télétravail lui permet de le faire, tout comme Camilla Fourreau et Laure Lechartier. "C'est sympa de pouvoir aller marcher le midi pour s'aérer l'esprit." Avantages ou inconvénients du télétravail, chacun voit midi à sa porte. Une chose est sûre : personne ne veut du télétravail à temps plein, car comme dit un certain proverbe, "L'art de vivre, c'est la relation ; sans relation il n'est pas de vie."