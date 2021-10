Seine-Maritime. Animaux morts, seringues et clous dans le tri : le coup de gueule d'un élu

Coup de gueule d'un élu face à l'augmentation des erreurs dans le tri des déchets. Le lundi 18 janvier, une trieuse de 37 ans, travaillant à l'usine de tri Véolia du Havre, s'est fait piquer par une seringue. Elle va devoir passer de nombreux examens pour être sûr de ne pas avoir été atteinte par un microbe.

André Basille, vice-président Campagne de Caux en charge du développement durable Impossible de lire le son.

Les erreurs de tri, dans les bacs jaunes, sont de plus en plus nombreuses depuis juin dernier. Les agents ont retrouvé des animaux morts (dont un mouton entier), des tessons de bouteilles, des clous, des seringues, des couches salles et des objets tranchants. Une situation qui agace André Basille, vice-président chargé du développement durable, à Campagne de Caux. Le centre de tri du Havre valorise en effet les déchets de la communauté urbaine du Havre, de l'agglomération de Fécamp et de la communauté de communes Campagne de Caux. L'élu dénonce le comportement de certains usagers. "À ce niveau-là, ça ne peut pas être une erreur de tri. On ne peut pas accepter ce genre de comportement qui met en danger les agents du centre de tri."

Plus généralement, les erreurs de tri ont fortement augmenté en 2020, depuis le premier confinement. Le taux d'erreur atteint 30 % sur l'ensemble de l'année 2020, alors qu'il était de 18 % en 2019. Un relâchement que la communauté de communes va tenter de résoudre avec une nouvelle communication, rappelant notamment que chaque erreur de tri a un coût, puisque les déchets mal triés doivent être incinérés et donc facturés deux fois.