Seine-Maritime. 80 cadenas Sharelock pour les vélos ont été installés à Rouen

En quelques jours, ils sont apparus aux quatre coins de Rouen et même à Sotteville et au Grand-Quevilly. La jeune entreprise Sharelock a déployé, depuis le jeudi 7 janvier, environ 80 antivols partagés, fixés sur des potelets.

Une trentaine de bêta-testeurs

"Nous avons recruté une grosse trentaine de bêta-testeurs qui vont utiliser le système pendant deux mois et nous faire remonter les problèmes éventuels qu'ils rencontrent ou les éléments à améliorer", détaille Nicolas Louvet, cofondateur de Sharelock, qui a reçu des centaines de sollicitations pour prendre part à cette expérimentation grandeur nature.

"Nous sommes assez contents, les gens jouent le jeu et sont investis, poursuit l'entrepreneur. Ils ont confiance dans le système et, pour certains, laissent leur vélo accroché dans la rue pour la première fois durant toute une nuit." Nicolas Louvet et son associé Alexandre Molla attendent désormais les retours sur Sharelock pour étudier la possibilité de s'implanter durablement dans la Métropole et, pourquoi pas, de se développer dans d'autres villes en France.

Abonnement gratuit pour les bêta-testeurs

Pour rappel, le cadenas partagé Sharelock est accessible via une application et un abonnement, même si, pour l'heure, le service est gratuit pour les bêta-testeurs. "Le montant de l'abonnement, qui pourrait s'établir aux alentours de 10 euros par mois, pourrait d'ailleurs être pris en charge par le biais du forfait mobilité durable versé par les entreprises aux salariés qui utilisent leur vélo pour les trajets domicile-travail", indique Nicolas Louvet.

Autre avantage, le cadenas Sharelock alerte son utilisateur si quelqu'un tente de voler le vélo. Une assurance est comprise dans l'abonnement, permettant de garantir un remboursement forfaitaire de 200 € en cas de vol du deux-roues.