Athlétisme ( International). Le Meeting de Mondeville survit avec un casting inédit

Malgré le contexte sanitaire, le grand rendez-vous de sport qu'est le Meeting de Mondeville aura bien lieu, le samedi 30 janvier. Pour l'heure, Mondeville peut compter sur deux belles têtes d'affiche : le Français Christophe Lemaître, fraîchement revenu d'Afrique du Sud et qui sortira d'une semaine de confinement obligatoire, et le chouchou du public Jarret Eaton, spécialiste du 60 mètres haies.

L'athlète américain, normalement soumis aux conditions d'entrée sur le territoire des non-ressortissants de l'Union européenne, est pour sa part présent sur le Vieux-Continent depuis de nombreux jours. "On va devoir se passer de quelques noms venus de Grande-Bretagne, regrette en revanche le président du meeting Christophe Lemarié. On a été puiser dans des noms qu'on avait en attente."

Tout d'abord, les habitués des lieux, à savoir les locaux de l'étape, sont quasiment tous restés figés sur le pas de la porte. Seuls trois figurent sur les listes ministérielles des sportifs dits de haut niveau ou espoirs et disposeront par conséquent de l'autorisation de concourir : Flavie Renouard, Antoine Thoraval et Valentin Gondouin. Pour Romane Cruchon, Alexis Jacq, Léo Fontana ou Jordan Derobert, ce sera donc une année sans détour par Mondeville. "Le contexte nous empêche de mettre en avant les athlètes locaux comme on le fait tout le temps, explique le responsable du plateau Florian Rothenmacher. C'est aussi un coût financier."

C'est au final une majorité de sportifs de nationalité française qui animeront la Halle d'Ornano, avec parmi eux, Timothée Adolphe, tête d'affiche du handisport.

Le multiple champion d'Europe et multiple médaillé mondial sur 100 mètres, 200 mètres ou 400 mètres, chassera même le record du monde en Normandie sur 60 mètres ce week-end. Dans des conditions sanitaires pesantes et difficiles, ce meeting 2021 fera tout son possible pour être une belle fête du sport. Malgré tout.

Le meeting est diffusé en direct sur le Facebook de Tendance Ouest samedi 30 janvier, à partir de 20 heures.