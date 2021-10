Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe doit désormais repenser sa fin de saison

L'ambiance était forcément particulière au moment de préparer cette 22e journée et ce déplacement à Chambly (Oise). Après la défaite à domicile devant Rodez (1-2), Pascal Dupraz n'a pu que constater les dégâts, avec des Malherbistes englués en milieu de tableau et désormais à huit points des places de barrage. "Après 21 matchs, le classement n'est pas un hasard. Nous sommes à notre place. On a raté trop de rendez-vous, cette nouvelle défaite est une cruelle désillusion." Une désillusion et la fin des illusions. Car avant d'aller en Picardie samedi 30 janvier à 19 heures, Caen va devoir se tourner vers un avenir plus lointain. Avec la moitié du groupe âgé de moins de 22 ans, la jeunesse va être au centre des préoccupations, au même titre que la création d'un nouveau groupe pour la prochaine saison. "On ne progresse pas assez vite, ou en tout cas pas autant que ce qu'on voudrait. Mais cette équipe fera mieux dans quelque temps." Faire mieux, allier jeu et points pris, tels seront les axes nouveaux du SMC dans ces 17 dernières journées. Le classement, lui, est devenu secondaire.