Football (Coupe de France). David Giguel : "La reprise va être compliquée pour tous les clubs"

Les Diables Rouges du FC Rouen devront attendre encore (un peu) avant de fouler les pelouses, après le forfait de Flers, leur adversaire en Coupe de France. David Giguel s'est confié sur cette situation.

Privé de match depuis octobre, les Diables Rouges ont failli retrouver les terrains en Coupe de France…

"Le club de Flers a déclaré forfait donc on ne jouera pas le week-end prochain. Ils estimaient que le temps imparti pour pouvoir se préparer pour une telle compétition n'était pas suffisant. La Fédération a prévenu les clubs seulement à peine dix jours avant la date de reprise donc ils ont estimé que, ne s'entraînant pas depuis un moment, ils ne pourraient pas être prêts physiquement et que c'était envoyer les joueurs à l'abattoir. Ils ont donc préféré déclarer forfait."

Même si le match était plutôt abordable puisque Flers est une équipe de Régional 1, après trois mois d'arrêt, il peut être difficile, physiquement, de reprendre.



"Oui, cela aurait été compliqué pour nous comme pour Flers. Et cela va être compliqué pour tous les clubs qui vont démarrer la compétition samedi ou dimanche prochain. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie dans le football. Si tu veux être prêt à jouer des matchs à haute intensité, il faut avoir un nombre conséquent de séances d'entraînement et de matchs amicaux dans les jambes sinon tu risques de grosses blessures voire des accidents plus importants. Donc cela aura été compliqué mais cela va être aussi compliqué si on joue le tour d'après dans quinze jours."

Comment allez-vous préparer vos joueurs, allez-vous adapter les séances ?

"Non, on s'entraînait deux fois par semaine, on va rester sur ces deux séances. On essaie de se préparer du mieux possible avec ce nombre de séances collectives qu'on peut faire actuellement. On sait très bien que les joueurs ne seront pas près à 100 % dans quinze jours pour le match de Coupe de France, c'est certain. On essayera de mettre ceux qui sont prêts et puis on aura trois remplaçants. On jouera avec ça."

Moralement, n'est-ce pas trop difficile pour vos joueurs et vous-même de ne pas pouvoir jouer et surtout de ne pas savoir quand rejouer ?

"Oui, c'est la chose la plus compliquée. On est toujours dans l'attente de savoir quand on aura une reprise officielle. Là, on avait une petite date mais finalement le club adverse a déclaré forfait. On est aussi dans l'attente de savoir quand le championnat reprendra et est-ce qu'il reprendra un jour. On est comme beaucoup de gens actuellement. On n'est pas les seuls non plus, les professionnels de la restauration, les discothèques sont aussi dans la même angoisse et dans la même anxiété que nous. Nous devons rester solides et attendre des jours meilleurs."

Comment arrivez-vous à motiver vos joueurs ?

"Il y a des périodes plus ou moins compliquées, mais on a la chance d'avoir un bon groupe de gars qui ont la tête sur les épaules, qui bossent et qui aiment le foot. Même s'il y a des moments quelques fois où ce n'est pas simple, on a pour l'instant bien passé toutes ces difficultés."

C'est d'autant plus difficile que le championnat de National lui ne s'est pas arrêté.

"Cela a été difficile en début de saison car on a fait une très grosse saison l'année dernière. On n'a malheureusement pas pu aller au terme de celle-ci et défendre nos chances jusqu'au bout. C'est aussi la vie d'un sportif de haut niveau que de savoir rebondir après les différents échecs qu'il peut rencontrer durant sa carrière. Il faut bosser de nouveau, deux fois plus, de façon à obtenir des résultats qui soient encore meilleurs et puis faire évoluer individuellement et collectivement le club."

Comment parvenez-vous à vous projeter ? Est-il encore possible de parler d'objectifs ?

"On essaie toujours de planifier, mais c'est bien souvent du bricolage, à partir du moment où on n'a pas de date exacte de reprise. Je ne suis pas seul, j'ai un staff avec moi. On discute souvent et on essaie, à chaque fois de trouver des objectifs différents de façon à laisser les joueurs en éveil et nous aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple.

Encore une fois, on n'est pas les plus mal lotis. On fait un métier qu'on adore, c'est notre passion donc il faut rester positif et continuer d'avancer."