Hockey (Ligue Magnus). Les Dragons de Rouen doutent mais s'imposent contre Angers

Les Dragons de Rouen se sont imposés vendredi 22 janvier à domicile face aux Ducs d'Angers, lors d'un match comptant pour la 18e journée de Ligue Magnus. Une victoire dans la douleur (4-1).

Le match

Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce choc entre les leaders de la Synerglace Ligue Magnus et les 3e puisque juste après la première minute de jeu, Cam Barker lance à la bleue pour la déviation de Jacob Lagacé pour le 1-0. Bien partis dans cette rencontre, les Jaunes et Noirs subissent peu à peu le gros pressing angevin. Les Rouennais finssent par craquer à la 14e minute de jeu sur une égalisation signée Danick Bouchard (1-1 à la fin du premier tiers). Toujours très pressants dans le second tiers, les Ducs acculent les Rouennais dans leur zone mais cette fois, le Dragons ne plient pas et parviennent même à prendre l'avantage sur un nouveau lancer de Cam Barker dévié par Florian Hardy et repris du revers par Rolands Vigners (2-1). Un but qui redonne de la confiance aux Normands qui prennent peu à peu le dessus dans le 3e tiers avec un pressing angevin un peu moins pressant. En fin de rencontre, le coach angevin fait sortir son portier par deux fois. L'équipe angevine est punie deux fois sur des buts signés Anthony Guttig et Nicolas Deschamps.

Les réactions

Fabrice Lhenry : "Ça fait plaisir d'avoir joué un match de ce niveau. L'intensité était bien plus importante. Les deux équipes étaient proches mais on peut remercier Pinta ce soir. Je n'étais pas très satisfait de la 2e période. On a joué plus intelligemment au 3e, c'est une belle victoire d'équipe. Il manque toujours quelque chose coté ambiance mais j'espère qu'il y a eu du bruit devant les télés rouennaises ce soir, qu'on leur apporte du bonheur à distance. Les joueurs installent et enlèvent à chaque match les maillots de supporters dans les tribunes. On reçoit beaucoup de messages aussi, le tour d'honneur était fait pour les remercier de leur soutien."

Jacob Lagacé : "Lors des derniers matchs, on a eu un peu plus de facilité offensivement. Contre Angers, c'était plus compliqué de créer des mouvements offensifs. Mais avoir plus de stress ça nous fait du bien, on est encore plus heureux du résultat, c'est bon pour le moral."

Prochain rendez-vous

Avec 11 victoires en 11 rencontres, les joueurs de Fabrice Lhenry sont toujours leaders du championnat et prennent quinze points d'avance sur Angers, 3e (Nice est 2e avec trois matchs de plus que Rouen et les Angers).