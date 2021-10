Dieppe. Les grands projets à venir en 2021

Que peut-on souhaiter au maire de Dieppe en 2021 ?

Ce qu'on peut lui souhaiter, il faut le souhaiter à tout le monde : plus d'humanité, plus de lien social, plus de culture, plus de sport, plus de rendez-vous pour le vivre ensemble… Plus de confiance aussi : ça m'inquiète que la confiance dans notre école, notre système de santé, notre République soit autant abîmée par ceux qui nous gouvernent. Et puis, qu'on sorte de la priorité donnée à la finance et à l'austérité pour parler d'humain. Si on n'avait pas asphyxié l'hôpital pour faire des économies, on pourrait mieux faire face à la pandémie.

Dieppe à le plus beau marché de France, selon le 13 h de TF1. Vous prévoyez d'en améliorer les contours. Qu'est-ce qui va changer ?

On va moderniser les bornes d'électricité et les bornes d'eau. Et surtout le sécuriser en permettant sa piétonnisation plus facilement, avec plusieurs dizaines de bornes rétractables… Ce sera valable pour le marché, mais aussi pour le cœur de ville quand on voudra le rendre aux piétons. Cette année, on va poursuivre les études car c'est un gros chantier, avec des travaux sur plusieurs années. C'est près de deux millions d'euros d'investissement, mais on compte faire appel à nos partenaires, Agglomération, Département et Région.

2021 sera aussi l'année du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns…

Il y a une double opportunité avec l'année Saint-Saëns. D'abord, on a la chance d'avoir un fonds culturel d'une grande valeur, légué à la Ville par Camille Saint-Saëns. Ce patrimoine appartient à tous les habitants et il fallait qu'on travaille à l'appropriation de ce patrimoine. Et puis, on vit une crise sanitaire depuis plusieurs mois, où l'on est coupés les uns des autres. Les relations sociales sont abîmées. On souffre de nos théâtres et de nos cinémas fermés. On va faire en sorte que cette année, Saint-Saëns permette de réparer les liens, avec un maximum d'événements en plein air. Avec ce compositeur mondialement connu, on va reconnecter les gens, les initiés, et puis ceux à qui ça ne cause pas.

Où en est le projet de centre océanographique, qui a pris du retard ?

C'est un beau projet pour renforcer l'identité maritime de la ville. Et c'est un moyen de renforcer la place de Dieppe en Normandie. Je ne le vois pas uniquement comme un aspirateur à touristes. On va avoir une architecture hors du commun, une fosse qui sera l'une des plus grandes du monde. Je suis convaincu que ce projet, qui vise la basse consommation, qui vise à préserver la biodiversité, va faire venir de nouvelles entreprises, de nouvelles compétences autour de la plongée et de la recherche marine. J'espère que la première pierre sera posée en 2021, mais je ne peux pas le garantir. Il reste des étapes à franchir.