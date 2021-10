Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : l'hôpital déclenche son Plan blanc

Pour affronter au mieux la crise sanitaire, le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) de Cherbourg-en-Cotentin déclenche son Plan blanc ce vendredi 22 janvier. Le Plan blanc permet de solliciter plus de personnel (mobilisables dans les 24 heures) et de lits dans la prise en charge des patients atteints du coronavirus. Pour le moment, aucun service n'a été déprogrammé, mais l'hôpital de semaine de neurologie ferme temporairement, afin de créer une nouvelle unité Covid, soit quatre au total, sur le site de Cherbourg. Une dizaine de lits supplémentaires pourraient ainsi être libérés.

Pour l'heure, 20 patients covid sont hospitalisés, dont trois en réanimation. "Nous ne sommes pas saturés, mais nous préférons anticiper", explique l'hôpital. D'après le site Covid Tracker, le taux d'incidence dans la Manche était de 220 (soit le 2e plus élevé de la région après la Seine-Maritime, et juste devant l'Orne). Il représente le nombre de cas positifs sur sept jours pour 100 000 habitants. La moyenne nationale est de 196, et le seuil d'alerte de 50.