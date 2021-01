Portrait. Sébastien Née, Elbeuvien et primé lors d'un grand concours d'éloquence

Plus d'une centaine sur la ligne de départ. Puis moins de la moitié et enfin quatre salariés et quatre étudiants retenus pour une grande finale. C'est dans la seconde catégorie que Sébastien Née, Elbeuvien de 22 ans, s'est illustré lors du concours d'éloquence organisé par Sopra Steria Next, dont les résultats ont été dévoilés mardi 19 janvier. À la clé : une deuxième place au prix du jury et une victoire au prix du public. "Sur environ 4 000 votants, il y en avait près de 1 500 rien que pour moi", s'étonne encore Sébastien Née.

Un long travail de recherches

Il faut dire que l'étudiant, qui prépare une double licence en droit et en histoire de l'art à Quimper, est parvenu à cumuler le soutien des Normands et des Bretons. Une fierté pour lui, mais aussi une surprise, alors qu'il s'est pris au jeu un peu par hasard, "après avoir vu une publication sur les réseaux sociaux". La thématique de l'éthique dans le numérique ? Une grande inconnue pour le jeune homme ! Mais il s'est lancé, accumulant les recherches sur les deux notions avant d'écrire sa plaidoirie. Non sans effort. "J'avais des pages et des pages de notes. Il a fallu rayer par mal d'idées et être plus concis", précise-t-il. Place alors à la présentation orale, pour aller au bout d'un exercice complet et exigeant : "J'avais déjà fait un passage un peu humoristique devant un public. C'était pas du one-man-show, mais au moins, j'avais déjà parlé devant un amphi."

Satisfait de sa performance, il ne pense pas pour autant renouveler l'expérience. "Ça demande beaucoup de temps et il faut que je poursuive mes études", tempère-t-il. Même les 6 500 € cumulés ne le feront pas changé d'avis. Et pour cause : il n'a appris leur existence qu'une fois arrivé en finale, "en discutant avec une maquilleuse". Pas sûr non plus que cela influence ses choix de carrière encore indécis. "Au moins, ça fait toujours bien sur un CV", conclut-il en souriant.