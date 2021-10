Sud-Manche. Deux ministres attendus aux Tricots Saint-James à la fin du mois

Alain Griset, le ministre délégué en charge des Petites et Moyennes Entreprises, et Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, sont attendus à Saint-James, le jeudi 28 janvier. Ils répondent à l'invitation lancée conjointement par l'Institut national des métiers et Luc Lesénécal, PDG de l'entreprise des Tricots Saint-James, que les deux ministres visiteront notamment. Le reste de leur programme reste en revanche à déterminer.