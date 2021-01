Flers. Dépôts sauvages de déchets : la prévention avant la verbalisation

Une opération de prévention sur le dépôt des ordures ménagères en dehors des jours officiels de collecte a eu lieu jeudi 21 janvier à Flers, où plusieurs points de dépôt sauvage existent, en dehors des jours de collecte. Cette opération, organisée par la mairie de Flers en collaboration avec le SIRTOM (Syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères) Flers/Condé, se voulait d'abord préventive.

Des agents du SIRTOM et de la police municipale ont ouvert des sacs d'ordures qui traînaient, pour en retrouver les propriétaires. Lorsque ces derniers pouvaient être identifiés, les agents se rendaient chez eux afin de les rencontrer, leur rapporter leurs sacs et leur rappeler les consignes de tri et les jours de collecte. Lorsque les propriétaires des sacs n'étaient pas à leur domicile, les agents déposaient un courrier d'avertissement et le plan des jours de collecte dans leurs boîtes aux lettres.

Une autre opération de contrôle est prévue en février, aux points d'apport volontaire.

En cas de récidive, une contravention pourra être établie par les services de la police municipale.