Covid-19. La moitié des Normands vaccinés avant l'été ?

Invité de la chaîne TF1 jeudi 21 janvier, le ministre de la Santé Olivier Veran a redit qu'environ 1,4 million de Français seront vaccinés dès la fin de ce premier mois, ce qui correspond, à l'échelle de la région, à 66 000 Normands, soit 2 % de la population. Au 21 janvier, ils étaient déjà 57 000 selon le site Covidtracker. Le ministre de la Santé a évoqué un rythme idéal de vaccination qui permettrait que les 70 millions de Français et donc les 3 millions de Normands soient vaccinés avant la fin août. Il faudrait, selon ce calendrier, près de quatre mois pour vacciner le tiers de la population régionale, soit un peu plus d'un million de personnes.

Puis le rythme s'accélérerait au mois de mai. Ainsi, avant l'été, la moitié des habitants de la région seraient vaccinés et, à la fin du mois de juillet, 4 Normands sur 5 auraient, si tout se passe bien, reçu leurs doses protégeant contre le virus. Ce calendrier idéal ne sera rendu possible que par deux conditions : la validation de tous les vaccins en cours d'élaboration et l'obtention de toutes les doses nécessaire à la vaccination des Français.