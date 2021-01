Orne. Les gendarmes arrêtent un convoi… très exceptionnel

Mercredi 20 janvier, sur la route départementale 438 à Saint-Germain-de-Clairefeuille près de Nonant-le-Pin, la brigade motorisée d'Argentan a procédé au contrôle d'un convoi exceptionnel qui transportait un bateau de plaisance.

Les deux chauffeurs, du poids lourd et de la voiture pilote, ont été soumis aux dépistages alcoolémie et stupéfiants. À la surprise des gendarmes, le dépistage s'est révélé positif au cannabis sur les deux conducteurs. Leurs permis de conduire leur ont été immédiatement retirés et le convoi a été immobilisé sur place. L'entreprise chargée du transport devra désormais s'organiser pour que le convoi puisse poursuivre sa route.

La gendarmerie précise que la conduite d'un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. L'auteur s'expose également à la réduction de six points sur son permis, voire à sa suspension ou son annulation, à laquelle s'ajoute l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.