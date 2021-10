Manche. Les pompiers recrutent des saisonniers pour surveiller les plages cet été

Vous serez peut-être sapeur-pompier, au moins le temps d'un été. Le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche lance, en ce mois de janvier, sa campagne de recrutement de saisonniers pour la surveillance des plages du littoral pendant l'été 2021. Au total, ce sont 120 volontaires qui sont recherchés pour opérer sur l'un des 17 centres armés par le Sdis.

Le SDIS de la Manche recrute des saisonniers pour la surveillance des plages l'été prochain. - Sdis

Vous avez jusqu'au 1er avril pour vous porter candidat. Il faut avoir 18 ans au moins et être titulaire du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), du diplôme du maître nageur sauveteur (BEESAN) ou d'un Brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et du sport (BPJEPS) mention activités aquatiques.