Manche. Covid-19 : le port du masque obligatoire jusqu'au 16 février

Déjà obligatoire depuis le 30 octobre 2020, le port du masque reste exigé, pour toute personne de plus de 11 ans, sur l'ensemble de l'espace public manchois. Alors que les derniers indicateurs communiqués par l'ARS sont pour le moins inquiétants, mercredi 20 janvier, le préfet de la Manche, Gérard Gavory a pris un arrêté prolongeant cette mesure jusqu'au 16 février 2021. À noter que le port du masque n'est pas obligatoire dans les bois, en forêt, sur la plage (des galets jusqu'à l'estran) ou sur les chemins ruraux. Par ailleurs, il n'est pas non plus exigé pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical et pour les personnes pratiquant une activité physique.

#COVID19

Le préfet reconduit, jusqu'au 16/02 inclus, l'arrêté relatif au port du masque obligatoire sur l'ensemble du département de #LaManche

➡️ https://t.co/21cfC2Uvzs pic.twitter.com/CFxr7HreKb — Préfet de la Manche (@Prefecture50) January 20, 2021