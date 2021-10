[Vidéo] Alençon. Covid-19 : l'économie "sous anesthésie", le printemps s'annonce difficile

La rentrée solennelle du tribunal de commerce avait lieu mercredi 20 janvier à Alençon. La pandémie de Covid-19 promet de prochains mois compliqués…

Voilà dix mois que l'activité économique en France est impactée par la crise sanitaire. "La pire récession depuis 1945", a souligné le procureur François Coudert, selon qui "2020 a été une année sous anesthésie". Les prêts garantis par l'État "ont sauvegardé les PME, nombreuses dans l'Orne". Mais "les dépôts de bilan sont inévitables au printemps, lorsque les entreprises vont transmettre leurs comptes 2020 à leurs banques". Le procureur s'attend "à une situation qui perdure, avec un point d'orgue au printemps 2022".

Le président du tribunal de commerce Jean-Luc Adda constate qu'"alors que beaucoup s'attendaient à une hécatombe, les dépôts de bilan dans l'Orne ont chuté de 15 % sur 2020", soulignant également "des entreprises sous perfusion". Il déplore que "les chefs d'entreprise de l'Orne n'anticipent pas la sortie de crise, alors que des solutions d'aide existent".

Dans l'Orne en 2020, les procédures collectives étaient de 104 (contre 123 en 2019 et 220 en 2012). On dénombre 26 redressements judiciaires et 75 liquidations. 94 procédures judiciaires sont actuellement en cours de traitement. Les formalités au registre du commerce ont augmenté de 1.5 %, avec 5 900 immatriculations et 840 radiations.