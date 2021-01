Rouen. T4 : les travaux de prolongement arrivent quartier Saint-Hilaire

Le calendrier des travaux du prolongement de la ligne T4, entre Boulingrin et le CHU de Rouen, se précise un peu plus. Ils vont débuter dans le secteur du quartier de Saint-Hilaire. "On profite du fait qu'il y a moins de circulation avec la crise sanitaire pour faire avancer les travaux", précise Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole, qui rappelle la vraie nécessité d'avoir un moyen de transport en commun direct "entre la gare et le CHU". L'extension de cette ligne est aussi l'occasion de considérablement moderniser les différents réseaux souterrains. Dès la fin du mois, les réseaux d'eau potable en fonte grise de plus de 70 ans, les plus fragiles, vont être entièrement renouvelés préventivement, ce qui aura des impacts sur la circulation, au moins jusqu'au mois d'avril.

Un lancement à la rentrée 2022

Sont également prévus des travaux pour accroître les performances du réseau d'assainissement, du réseau électrique, mais aussi du réseau de chaleur.

Celui de la Petite Bouverie remplacera à terme celui de Martainville, ce qui permettra d'alimenter tout le secteur avec une énergie biomasse renouvelable et de raccorder de nouveaux abonnés comme le centre d'incendie et de secours et le centre Henri-Becquerel.

La fin de ces travaux et la mise en service du prolongement de la T4 sont prévues pour l'été 2022.

Une question de taille reste malgré tout en suspens : la localisation de l'aire de retournement du terminus. Deux scénarios sont envisagés : au niveau d'un parking du CHU ou plus à l'est aux abords du médical training center. La concertation avec les riverains devra permettre de trancher.