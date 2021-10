Caen. Le bassin extérieur du Stade nautique Eugène-Maës rouvert 

Les sportifs et nageurs vont pouvoir renfiler leur maillot de bain. La Ville de Caen a annoncé mercredi 20 janvier l'ouverture du bassin de 50 m extérieur du Stade nautique Eugène-Maës, sur décision préfectorale. Les clubs ont été également autorisés à reprendre leurs entraînements. Des créneaux spécifiques ont été instaurés pour les autres clubs de la ville, s'entraînant habituellement dans d'autres piscines, afin qu'ils puissent poursuivre l'entraînement. Un protocole sanitaire est mis en place pour protéger les salariés du lieu. Les vestiaires collectifs restent fermés au public. Le bassin sera ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 9 heures à 17 h 30, le mercredi de 9 heures à 14 heures et le dimanche de 9 heures à 17 heures.

