Musique. Le Marseillais Tayc dévoile le clip de Parle-moi

Tayc est en train, peu à peu, de s'installer dans le paysage musicale francophone.

Après avoir signé l'un des tubes de l'été avec N'y Pense Plus, le Marseillais est en train de transformer l'essai avec son premier album. Fleur Froide, sur lequel on retrouve Christine & the Queens, Camille Lellouche ou encore Leto, est un véritable succès. Tayc y aborde majoritairement des thèmes consacré à l'amour comme sur Parle-moi, son dernier single.

Lors d'une interview accordé à Apple Music, Tayc a annoncé qu'il dévoilerait une réédition de son album en 2021.

Le concert de Tayc prévu au 106 de Rouen, le 26 février prochain, a été décalé au jeudi 11 novembre 2021.