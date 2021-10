Ifs. Un hôpital de jour à la clinique Korian Côte Normande

Mercredi 20 janvier, la clinique Korian Côte Normande à Ifs a annoncé l'ouverture d'un hôpital de jour de dix places. L'objectif de cet hôpital de jour est de prévenir les chutes, travailler sur la rééducation des personnes âgées et permettre de préserver leur autonomie ou de la recouvrer, par exemple après une intervention, pour pouvoir continuer à vivre à domicile.

Une équipe pluridisciplinaire de neuf professionnels de santé y est dédiée : un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un enseignant en Activité physique adaptée (APA), une diététicienne, un psychologue et une assistante sociale. Une cuisine et une salle de bains thérapeutiques composent notamment le plateau technique de 220 m2, pour réapprendre aux usagers les gestes de la vie quotidienne. À l'extérieur, un jardin thérapeutique donne accès à un parcours de marche, pour favoriser la rééducation fonctionnelle, ainsi qu'à un potager, pour que les patients puissent faire une activité extérieure. Cette clinique est un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalent et gériatrique.