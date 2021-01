Caen. Coup d'envoi des soldes : dans quel état d'esprit sont les commerçants ?

Sous règles sanitaires strictes et un couvre-feu à 18 heures, les commerces sont tout de même prêts pour les soldes d'hiver qui débutent ce mercredi 20 janvier. Après un mois de décembre "très bon", les commerçants avancent dans le flou quant à cette période de soldes. "On a un peu peur, car habituellement, nos clients viennent en fin de journée", confie Claire Martinez, de la boutique Au comptoir des cotonniers à Caen. D'autres prennent les choses avec un peu plus d'enthousiasme. "On va faire comme d'habitude, en accueillant les gens avec le sourire. On fait un article acheté -30 %, deux articles -40 % et trois articles -50 %, on joue le jeu depuis le début", explique Carine Desechalliers, gérante du magasin de mode Itshop.

Certains, comme dans la boutique L'Aigle, sont prêts à bousculer leur rythme de travail. "On va travailler tous les dimanches", explique Aurélie Jaunet. Deux rues plus loin, dans le magasin Caroll, "on ouvre une heure plus tôt le matin", pour tenter de rattraper la clientèle du soir, indique Carine Lemarchand.

Rendez-vous dans un mois pour faire un bilan de l'impact de cette crise sanitaire sur la période des soldes.